رئيسة وزراء إيطاليا: محادثات صريحة وشفافة مع شي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “المناقشات التي جرت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كانت واسعة النطاق وشملت بوضوح جميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الدولي”.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين قبيل مغادرتها متوجهة إلى شنغهاي الثلاثاء، أضافت رئيسة الحكومة، أن “المحادثات كانت صريحة، شفافة وفي ظل الاحترام حول جميع المواضيع التي تظل الصين فيها محاوراً لا غنى عنه”، والتي تمتد “من حرب العدوان الروسي على أوكرانيا، إلى التوترات المتضاعفة، مروراَ بحَكومة الذكاء الاصطناعي إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقضايا التغيرات المناخية”.

وذكرت ميلوني، أنه “باختصار، هناك مواضيع عديدة قمنا بمعالجتها وقد فعلنا ذلك بشفافية، بإخلاص وصراحة”. واختتمت بالقول: “أعتقد وآمل أن يكون ذلك مفيدًا في إشراك محاور مهم للغاية بالتأكيد، في هذه المرحلة”.