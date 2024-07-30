ميلوني: خطة العمل الثلاثية مع الصين نهج بديل لطريق الحرير الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بكين ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “خطة العمل الثلاثية السنوات التي وقعناها مع الصين في بكين، تمثل نهجا بديلا لمعاهدة طريق الحرير الجديدة”.

وفي لقاء مع الصحافة الإيطالية بالعاصمة بكين قبيل مغادرتها متوجهة إلى شنغهاي الثلاثاء، أضافت رئيسة الحكومة، أن “لقد قلت دائما إنني لا أوافق على دخول إيطاليا في معاهدة طريق الحرير، وكان قراري راسخاً، وكررت قول ذلك دائماً، وأكدت أن حضورنا على طريق الحرير ليس هو السبيل الوحيد لإقامة علاقات ولتنمية أواصرنا والصين أيضاً”.

وأعربت ميلوني عن “رضاً كبيراً للغاية” عن المهمة التي قامت بها في الصين، والتي حملتها الآن إلى شانغهاي. وأردفت: “على كل حال، كما قلت مرات عديدة، كنا الوحيدين من بين كبرى دول أوروبا الغربية التي كانت جزءًا من معاهدة طريق الحرير، لكننا لم نكن الأمة التي تتمتع بأفضل تبادل تجاري مع الصين، بل كل شيء عدا ذلك”.

وأشارت رئيسة مجلس الوزراء إلى أن “هناك دولا أوروبية أخرى، من بين تلك الرئيسية التي لديها حجم أكبر بكثير من الاستثمارات الصينية. لقد قلت دائماً إن من الممكن الخروج من طريق الحرير وفي الوقت نفسه إعادة بناء علاقة تعاونية أكثر كثافة مع الصين، وهذا ما فعلت بالضبط”.

وتابعت: “أردنا أيضاً أن تكون للزيارة نتائج ملموسة، والتي كانت كذلك بالفعل، إذ تم توقيع خطة عمل ثلاثية السنوات، إبرام ست اتفاقيات بشأن مسائل مهمة جدًا بالنسبة لنا، تنتقل من التعاون الصناعي لحماية المؤشرات الجغرافية، الأمن الغذائي، المسائل البيئية والتعليم”، لذلك “أردنا تقديم أهداف ملموسة أيضاً”.

وأوضحت رئيسة الوزراء، أن الأهداف الرئيسية للحكومة هي “تعزيز تعاوننا، لكن للقيام بذلك بهدف إعادة توازن الميزان التجاري، هناك عجز كبير لإيطاليا يتزايد على مر السنين، وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضاً”، مبينةً أن “الاستثمارات الإيطالية في الصين تصل اليوم إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف تلك الصينية في إيطاليا”.

وشددت ميلوني على القول، إن “من الواضح أننا نريد العمل على إزالة العقبات أمام إمكانية وصول منتجاتنا إلى السوق الصينية، ومن البديهي، ضمان معاملة بالمثل لشركاتنا”. واختتمت بالقول إن “هناك تقارب واسع النطاق من وجهة النظر هذه”.