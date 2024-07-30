الصليب الأحمر الإيطالي: نسعى لئلا يصبح الحق بالطفولة في خطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الصليب الأحمر الإيطالي، إن “الاتجار بالبشر دراما عالمية ترتبط إلى حد كبير بالقاصرين”، لذا “يجب العمل لكيلا يتعرض حق الفتيات والفتيان للخطر من قبل أولئك الذين يحولون ابتساماتهم إلى دموع، وأفراحهم إلى معاناة”.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، قال رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو ڤالاسترو، إنه “يجب علينا رفع مستوى الوعي العام والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي حتى لا يتمكن عمل إجرامي مثل الاتجار بالبشر، الذي يحول حياة الإنسان إلى سلعة، من سلب حريته وكرامته”.

ووفقاً لبحث أجراه مؤخراً مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن واحداً من كل ثلاثة ضحايا للاتجار بالبشر في العالم هو من الأطفال، ولهذا السبب، اتخذت حملة التوعية التابعة للأمم المتحدة لعام 2024 من عبارة: عدم التخلي عن أي طفل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، شعاراً لها”.

وذكر ڤالاسترو، أنه “يجب علينا أن نصغي إلى صرخة النجدة من أولئك الذين يعانون بسبب النزاعات، آثار التغيرات المناخية، الفقر، الظروف الاجتماعية والصحية غير الملائمة، وأن نعمل على دعم كل امرأة ورجل وفتاة وفتى في بحثهم عن الأمان”. واختتم قائلاً: “لن نتمكن من منع الاتجار بالبشر إلا من خلال التدخل بفعالية في العوامل المسببة له، فدعونا لا نترك الضعفاء ومن لا حول له ولا قوة، في مواجهة هذا التهديد”.