مسؤول إيطالي: تراجع عديد الوافدين بنسبة 63% تقريباً مقارنة بالعام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول إيطالي، إن “عدد الوافدين من المهاجرين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 63% تقريباً مقارنة بالعام الماضي”.

وفي إحاطة أمام لجنة مكافحة المافيا البرلمانية، حول الشكوى التي رفعتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا بشأن عمليات تسلل محتملة في مجال تطبيق مرسوم تدفقات الهجرة، أكد وكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، أن “المسألة لا تتعلق بالاتجار غير الشرعي بالمهاجرين والاستغلال الإجرامي للاتجار غير النظامي بالبشر”.

وأشار مانتوفانو إلى أنه فيما يتعلق بالاتجار غير الشرعي، فـ”إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإيطالية، على الرغم من آلاف العقبات، مكّن حتى الآن من تقليل الوافدين غير الشرعيين بنسبة 63٪ تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبحوالي 20٪ مقارنة بعام 2022″، وذلك “عندما لم تكن أزمات قطاع غزّة، سورية والسودان قد تفجرت بعد”.