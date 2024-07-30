وزير الخارجية الإيطالي: تراجع معدل الولادات يعرض نظام التقاعد للخطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن حكومة بلاده “تنظر بقلق” إلى التدهور الديموغرافي، لأنه “كلما قل عدد الولادات لدى الإيطاليين، زاد تعرض نظام تقاعدنا للخطر”.

وقال الوزير تاياني خلال حديثه أمام جمعية مندوبي مؤسسة (إيناساركو) في روما الثلاثاء، إن هذا التهديد “لن نشهده صباح الغد، بل يجب أن ننظر إلى العقود المقبلة”، مبيناً أن “أولئك الذين يدخلون إلى عالم العمل اليوم، يخاطرون بعدم الحصول على معاش تقاعدي في سن 30-40 عاماً”.

وأشار تاياني إلى أن “الاقتصاد الذي يشهد نمواً دون الصفر، مقدر له أن يعاني أكثر فأكثر”، موضحا أنه “إذا تقلص عدد أفراد الأسرة، فإن استهلاكها يكون أقل أيضاً، وبالتالي تنتج الشركات أقل وتضطر إلى طرد موظفيها، وهذا أمر غير مقبول”. وأردف: “إن هذه الدورة الحالية غير فاضلة، تخلق مشاكل ستكون مهلكة لاقتصادنا على المدى الطويل”.

ثم شدد نائب رئيس الوزراء على أن الحكومة حاولت وضع “الحلول الأولى لمسألة التدهور الديموغرافي من خلال مساعدة الأمهات اللاتي لديهن أكثر من طفلين على عدم الاضطرار إلى الاختيار بين العمل أو الأمومة مع منحهن مخصصات أردناها بقوة ونريد الإبقاء عليها”.