تاياني لزعيمة معارضة فنزويلية: أمل بانتصار قيم الحرية والديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، في مكالمة هاتفية لزعيمة معارضة فنزويلية، عن الأمل بـ”انتصار القيم المرتبطة بالحرية والديمقراطية”.

وكتب الوزير تاياني، في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء، معلنا عن “مكالمة هاتفية مطولة مع زعيمة المعارضة لنظام مادورو في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو”.

وقال تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء: “أعربت عن تضامني وقربي من الشعب الفنزويلي، وآمل أن تنتصر القيم المرتبطة بالحرية والديمقراطية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى تبنّي “الشفافية” بشأن العملية الانتخابية في فنزويلا بعد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو. وأعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن “شعب فنزويلا صوّت على مستقبل بلاده بطريقة سلمية وواسعة النطاق”، لذلك “يجب احترام إرادته”.