ميلوني: تعزيز العلاقة مع الصين من خلال إعادة التوازن إليها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

شنغهاي ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “هدفنا هو تعزيز التعاون بين بلدينا، اقتصادياً، تجارياً، ثقافياً وعلمياً، والقيام بذلك بهدف إعادة التوازن إلى علاقاتنا، ومساعدة ودعم شركاتنا التي قررت منذ فترة طويلة الاستثمار في الصين وأسهمت، في شنغهاي بشكل خاص أيضاً، بتطوير هذا الواقع الاستثنائي”.

وأثناء اجتماعها وسكرتير اللجنة البلدية للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، تشن جينينغ، أضافت رئيس الوزراء: “أنا هنا في الصين منذ بضعة أيام في زيارتي الرسمية الأولى وأنا راضية جدًا عن نتائجها والتبادلات التي أجريتها على أعلى المستويات”.

وذكّرت رئيسة الحكومة، بأن هذا العام “هناك مناسبتان مهمتان للغاية: الذكرى السنوية العشرون لشراكتنا الاستراتيجية، التي تحدد معالم تعاوننا، والذكرى السبعمائة لوفاة ماركو بولو التي تحدد عمق علاقاتنا وصداقتنا. وقد بدا الأمر فرصة مناسبة لفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين إيطاليا والصين، وقد فعلنا ذلك بالتوقيع على خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة، 2024-2027، إلى جانب اتفاقيات عديدة على المستوى الثنائي، وهدفنا تعزيز التعاون القائم من ناحية، ومن ناحية أخرى، تصور مجالات جديدة لتعاوننا الاستراتيجي”.

ثم أوضحت ميلوني سبب اهتمامها بلقاء السلطات المحلية في شنغهاي، وهي المرحلة الثانية لزيارتها للصين، “لأنه يوجد هنا أكبر مجتمع أعمال إيطالي، وفروع عديدة لشركاتنا. وهذه المدينة توأمة مع ميلانو، وهي مدينة أخرى ديناميكية للغاية، وبشكل خاص على المستوى الاقتصادي منذ عام 1979، ونأمل أن تتمكن السلطات من مساعدتنا في عملنا التنفيذي هذا”.