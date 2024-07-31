مسؤول صيني: 1200 شركة إيطالية في شنغهاي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

شنغهاي ـ قال مسؤول صيني، إنه “يوجد في شنغهاي ما يقرب من 1200 شركة إيطالية”، مبيناً أن “التبادل التجاري بين شانغهاي وإيطاليا يمثل ما يقرب 20٪ من إجمالي حجم النشاط التجاري بين الصين وإيطاليا”.

وأثناء اجتماعه ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أضاف سكرتير اللجنة البلدية للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، تشن جينينغ، أن مدينته “تُعدّ أيضاً قناة رئيسية لاستيراد البضائع من إيطاليا، ونريد تقديم المزيد من المساهمة لقطاع التعاون الصيني الإيطالي”.

وأشار جينينغ، إلى أنه “يشرفنا أن تختاروا شنغهاي محطة لوقوفكم خلال زيارتكم للصين، وهو ما يعكس الأهمية التي تولونها لمدينتنا”. واختتم بالقول إن “الصين وإيطاليا حضارتان قديمتان وشريكتان استراتيجيتان عالميتان لهما مصالح مشتركة واسعة وأساس عميق للتعاون”.