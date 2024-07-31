الديمقراطي الإيطالي يطلب إحاطة من الحكومة حول وضع الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الحزب الديمقراطي: “إننا نطلب من الحكومة أن تأتي إلى مجلس النواب لتقديم إحاطة حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط”، وذلك “على ضوء أحداث الليلة الماضية أيضاً”.

هذا وقد أعلنت حركة (حماس) فجر الأربعاء مقتل رئيسها إسماعيل هنية في “غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران” بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، فيما لم تعلق إسرائيل على الخبر حتى اللحظة.

وبهذا الصدد، كررت زعيمة كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب، كيارا براغا، هذا الصباح الطلب الذي تم تقديمه يوم أمس، “لإجراء مناقشة مع الحكومة حتى يتم إحاطة البرلمان بالتصعيد في الشرق الأوسط، والدور الذي تنوي إيطاليا القيام به في هذه المنطقة، في ظل هذه الساعات الدرامية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً وجود فرقة عسكرية كبيرة من القوات الإيطالية في لبنان”.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر من صباح اليوم، أنه تم “استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في طهران، مما أدى إلى استشهاده إلى جانب أحد حراسه”.