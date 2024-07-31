سيناتور إيطالي: مخاطر تصعيد كبيرة بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى سيناتور إيطالي معارض، أن “هناك خطر أن يشتعل الشرق الأوسط، فلقد قُتل رئيس حركة (حماس) إسماعيل هنية في إيران، والذي يأتي بعد ما حدث في لبنان”.

وقال زعيم كتلة الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أليساندرو ألفييري، إن “كل هذا يهدد بوضع شاهدة قبر على الاتفاقات التي كنا نحاول بناءها بجهد”، فقد “كنا نسعى في روما لإيجاد طريقة ما، والآن أصبحت مخاطر التصعيد هائلة، ولهذا السبب نطلب إحاطة عاجلة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني”.

وأضاف ألفييري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين “نتنياهو قال بعد مقتل 12 طفلاً في الجولان، إن الرد الإسرائيلي سيكون قاسياً”، مذكّراً بأن “حزب الله ليس حركة (حماس)، فهو يمتلك ترسانة أسلحة متطورة للغاية”.

وأشار البرلماني المعارض إلى أن “خطر الحرب يتزايد بشكل مطرد”، مبيناً أن “فرقة حفظ السلام التابعة لنا في لبنان، تقف في قلب الأزمة، ونحن بحاجة أيضاً إلى زيادة المسؤولية من جانب أوروبا التي يجب أن تتحدث بصوت واحد وأن تكون طرفًا رئيسيًا”، في هذه القضية.