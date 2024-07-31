إيطاليا: أسعار الطاقة ترفع التضخم إلى 1.3% في تموز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن شهر تموز/يوليو الماضي، شهد ارتفاعاً طفيفاً في حجم التضخم.

ووفقًا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) التي تضمّنها تقرير الأربعاء، “فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وطنياً بشكل عام هذا الشهر في الواقع”، وأن “هذا الارتفاع يرجع في المقام الأول إلى التسارع على أساس الاتجاه لأسعار سلع الطاقة، من 3.5% إلى 11.3%”.

وذكر التقرير الإحصائي، أن “التضخم تعزز أيضاً من اتجاه أسعار التبغ، التي ارتفعت من 3.4% إلى 4.1%، الخدمات الترفيهية، الثقافية والرعاية الشخصية (من 4% إلى 4.4%)”. من ناحية أخرى، “تشهد أسعار مختلف الخدمات تباطؤا (من 1.8% إلى 1.5%)، السلع غير المعمرة (من 1.3% إلى 1%)، والسلع المعمرة (من -1.0% إلى -1.2%)”.