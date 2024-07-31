مسؤول إيطالي يثني على “حذر الحكومة” من تطورات الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشاد مسؤول إيطالي بتبنّي حكومة بلاده “الحذر” من ناحية التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس حزب “التحرك” ورئيس كتلته في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إيتّوري روزاتو في مداخلة خلال جلسة اليوم الأربعاء، إن “أحداث الليلة الماضية في لبنان وطهران تتطلب إحاطة عاجلة من جانب الحكومة”.

وأشار روزاتو إلى أن “هذه حقائق من شأنها أن تزيد من التوتر الشديد أصلاً في منطقة الشرق الأوسط”. علاوة على ذلك، فإن “هناك قواتنا التي تعمل في لبنان تحت راية الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واضح، لكنها تشارك بشكل مباشر في كل ما يحدث في تلك المنطقة”.

وذكر البرلماني، أن “من المهم أن تتمسك الحكومة بموقف حكيم، كما تفعل وفقًا لتقليد حافظت عليه بلادنا دائماً وتشرك به القوى السياسية التي عبرت هي أيضاً عن موقفها بشأن هذه القضايا، بأصوات واسعة جداً تشمل جميع التيارات السياسية”. واختتم بالقول إن “بلادنا تهدف إلى إعادة بناء الحوار وتجنب التصعيد العسكري”.