برلماني إيطالي: نتنياهو يواصل إشعال المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي مستنكراً، إن “الوضع مأساوي بشكل متزايد في الشرق الأوسط، فنحن نشهد تصعيدًا لا نهاية له، إذ يواصل (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو إشعال النار في المنطقة بطريقة غير مسؤولة على الإطلاق”.

وفي تصريحات للصحفيين أمام مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الأربعاء، أضاف سكرتير حزب اليسار الإيطالي وعضو تحالف الخضر ـ اليسار، نيكولا فراتويانّي، أن “ما حدث في العاصمة الإيرانية هو عمل يغلق الباب أمام اتفاق محتمل بينما تتم مناقشة هدنة محتملة وحل لإطلاق الرهائن الإسرائيليين”.

وذكر الزعيم المعارض، أنه “ها هو يظهر مرة أخرى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تغذيها الأصولية، تسعى لخلق الأعداء بدلاً من البحث عن حل سلمي. كما أن نتنياهو مسؤول بشكل رئيسي عن انعدام الأمن في إسرائيل”. واختتم بالقول: “فلتتوقف الحرب ضد شعب قطاع غزّة، وتعترف إيطاليا بالدولة الفلسطينية”.