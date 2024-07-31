مجموعة إيطالية تفتتح المستشفى التعليمي في النجف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تقوم مجموعة سان دوناتو (GSD)، الرائدة بمجال الرعاية الصحية للقطاع الخاص في إيطاليا، بإدارة المستشفى التعليمي في النجف الأشرف، جنوب العراق على مدى العامين المقبلين.

وقالت المجموعة الإيطالية، في مذكرة الأربعاء، إنه “تم افتتاح المنشأة الصحية بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الصحة صالح الحسناوي والسفير الإيطالي في العراق ماوريتسيو غريغانتي”.

وقد أجرى المراسيم، نائب رئيس (GSD) ورئيس شركة (GKSD Investment Holding) كامل الغريبي، برفقة نائبة رئيس مجلس الشيوخ ليتشا رونتزولّي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، الذي وصل من إيطاليا لهذه المناسبة.

وتبلغ قيمة العقد الذي فازت به الشركتين السالفتي الذكر قبل حوالي عام، 80 مليون دولار ويشتمل على الإدارة التنظيمية، الهيكلية، التكنولوجية والإدارية للمستشفى.

وأضافت المذكرة، أنه “بهذا، تبدأ حياة ثانية لمستشفى النجف الأشرف التعليمي، أحد أهم المستشفيات الجامعية في المدينة التي تبعد حوالي 160 كم عن العاصمة بغداد، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، وتعتبر من أقدس المدن في عالم الإسلام الشيعي”.

وأوضحت (GSD)، أنه “تم بناء المستشفى من قبل شركة ألمانية بين عامي 2009 و2014، لكنه ظل غير مستغل بشكل كافٍ حتى الآن، سواء أكان من الناحية السريرية أو الرعاية الصحية، مما أدى إلى تدهور سريع في البنية التحتية ونظام السلامة من الحرائق، وبشكل عام من ناحية التكنولوجيات الحالية المستخدمة، في ظل غياب التكيف مع إجراءات التشغيل”.

وذكرت المجموعة الإيطالية، أن “من بين 492 سريرًا موجودًا في المستشفى، تم استخدام 60 فقط حتى الآن”، كما “يحتوي المبنى أيضًا على 16 غرفة عمليات، 44 مكانًا للعناية المركزة وحوالي 3 آلاف موظف طبي وإداري، يدعمهم الآن فريقنا المؤلف من 50 متخصصًا فنيًا، إداريًا وطبيًا”.

وأكدت المجموعة أن “إدارتنا الجديدة قد سمحت بالفعل بعودة متخصصين عديدين كانوا قد فروا من البلاد خلال سنوات الحرب وعادوا إليها لتقديم مساهمة فعالة في إعادة تشغيل مجال الرعاية الصحية في العراق”.