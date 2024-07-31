وزير الخارجية الإيطالي: نعمل على تجنب اتساع صراع الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه بعد مقتل الزعيم السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية في طهران، “نحن نواصل العمل في هذه الساعات لتجنب اتساع نطاق النزاع، في ظل تتابع الأحداث”.

وأضاف الوزير تاياني في إحاطة برلمانية الأربعاء، أنه “حتى في هذه الساعات الأخيرة، أنا على اتصال مستمر مع شركائنا الرئيسيين، ولا أنفك أطلق المناشدات للقيام بكل ما هو ممكن لتجنب التصعيد”.

وتابع: “سأعود عصر اليوم إلى الوزارة، وسأستمع إلى نظيري في دولة الإمارات. وفي وقت لاحق، سأترأس اجتماعًا مع سفرائنا في المنطقة ووحدة الأزمات، لأجل إجراء عملية تحدثت عنها في الأيام الأخيرة هاتفيا مع وزراء إسرائيليين ولبنانيين، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة مواطنينا: وقد حثثتهما على إظهار الاعتدال، لإننا لا نريد مطلقاً أن يغرق الشرق الأوسط في وضع الحرب المفتوحة هذا، والذي لا يصب بمصلحة أي أحد”.

وذكر تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أنه في لبنان “نواصل التدخل لدى الأطراف، وندعو للاعتدال وتبنّي الحلول الدبلوماسية”. وكرر القول إن “لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، لكن يجب ألا تقع فريسة لاستفزازات حزب الله”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول، إن “في سياق الأزمة الإقليمية الراهنة، يجب علينا ألا ننسى سورية: فهدفنا يكمن باتباع سياسة أكثر واقعية واستباقية”، فضلا عن “معالجة واحدة من أخطر الأزمات في العالم فيما يتعلق باللاجئين، أيضاً”.