سيناتور إيطالي: علينا تعزيز مبادرة سلام بالشرق الأوسط مع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر سيناتور إيطالي، من أن “الوضع خطير في الشرق الأوسط، ونحن نجازف بانتشار رقعة الصراع”.

وقال زعيم كتلة تحالف الخضر واليسار بمجلس الشيوخ بيبّي دي كريستوفارو متحدثًا خلال جلسة اليوم الأربعاء، إن “مقتل أحد قادة حركة (حماس) في إيران يهدد كل مفاوضات ممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

وأردف: “لقد أدنّا بشدة هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ومع ذلك لم نكف أبداً عن إدانة جرائم الحرب التي تحدث في قطاع غزّة، ومع العمليات الانتقامية التي لا تطاق من قبل الجيش الإسرائيلي، فإن الحكومة تتسبب بإبادة جماعية حقيقية للسكان الفلسطينيين”، لذلك “نطلب من وزير الخارجية ضمان قيام الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بتعزيز مبادرة السلام”.

وأوضح دي كريستوفارو، أنه “كما هي الحال بالنسبة للأزمة الأوكرانية الروسية، فإن دور الاتحاد الأوروبي غير كاف مقارنة بما هو مطلوب”، لذا “فمن الضروري طرح اقتراح سياسي حقيقي”، وأنه “على ضوء ما يحدث، أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير معًا ومحاولة إدراك المساهمة التي يمكن أن يقدمها البرلمان الإيطالي لإيجاد حلول تمنع العالم من الانزلاق إلى حرب عالمية جديدة”.

وخلص السياسي المعارض الى القول، إن “من الضروري أن يحضر وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني على الفور، ليقدم إحاطة لمجلس النواب”.